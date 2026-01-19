Durante o fim-de-semana, em Luanda, três pessoas perderam a vida e outras 18 ficaram gravemente feridas, na sequência de 14 acidentes rodoviários, que provocaram danos materiais avaliados em mais de sete milhões de kwanzas.

Segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), os acidentes aconteceram devido ao meu estado das vias de acesso e à falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução.

Nas últimas 72 horas foram realizadas diversas operações que resultaram na detenção de 60 indivíduos, dos18 aos 55 anos, implicados nos crimes de homicídio qualificado, agressão física, furto e roubo na via pública e em residências.

No decurso das operações, conta a PN, foram apreendidos dois computadores de mesa, duas motobombas, cinco armas de fogo, sendo duas AKM e três pistolas, nove botijas de gás butano, 18 telemóveis, 30 sacos de cimento e 251 mil kwanzas.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas seis viaturas e 99 motorizadas, enquanto 472 condutores foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros registou 33 ocorrências, com destaque para um morto por afogamento, dois feridos, vítimas de acidentes e agressão física, e 11 incêndios nos municípios do Talatona, Maianga, Kilamba Kiaxi, Viana, Ingombota, e Cazenga.