O Presidente da república avalizou uma despesa de 39,6 milhões de dólares para a construção e apetrechamento de um centro de formação técnico-profissional e duas escolas primárias em Camacupa, no Bié.

Estas infra-estruturas serão construídas no âmbito das estratégias gerais do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás em estreita colaboração com a Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes

O ajuste directo é justificado no documento consultado pelo Novo Jornal, "tendo conta a necessidade imperiosa(...), com vista à materialização da estratégia do sector, visando a promoção de formação de quadros numa zona carenciada e a criação de emprego num curto espaço de tempo".

Será o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (SODIAM) a aprovar as peças do procedimento contratual e a verificar a validade e legalidade de todos os actos praticados, incluindo a celebração e a assinatura dos correspondentes contratos.