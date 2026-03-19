O Tribunal Supremo levantou a interdição de saída do País a Valter Filipe, Jorge Gaudens e António Samalia Bule, que foram julgados no processo "500 milhões".

Diz o Supremo, em documento a que o Novo Jornal teve acesso, que "após reexame das medidas de coacção aplicadas aos arguidos, constatou-se que já não se mostram actualmente preenchidos os pressupostos que justificaram a manutenção da interdição de saída do País".

Valter Filipe, antigo governador do Banco Nacional de Angola, José Filomeno dos Santos "Zenu", filho do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, Jorge Gaudens e António Samalia Bule, foram julgados e condenados em 2020 por branqueamento de capitais e peculato, no âmbito do conhecido caso dos 500 milhões USD transferidos ilegalmente do BNA para o estrangeiro.

O Novo Jornal apurou que Valter Filipe, Jorge Gaudens e António Samalia Bule já levantaram os passaportes.

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