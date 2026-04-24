Em Luanda, uma jovem mulher de 18 anos contratou dois homens para simular o próprio sequestro. Os comparsas entraram em contacto com a família dela, exigindo um resgate de dois milhões de kwanzas, mas o tiro saiu-lhes pela culatra e acabaram detidos.

Foram detidos, esta semana, no município do Kilamba, Teresa Simão e os seus comparsas Silvino Júnio Salvador, de 26 anos, e João Barroso Domingos, de 29 anos, pelos crimes de simulação de sequestro, extorsão e comparticipação criminosa.

A jovem descobriu que a mãe guardava uma soma avultada em casa e ficou de olho no dinheiro e começou a pensar num plano para lhe deitar a mão: Desapareceu de casa durante dois dias, enquanto os dois homens começaram a fazer telefonemas para a mãe dela, exigindo, sob fortes ameaças de morte, dinheiro em troca da liberdade da filha.

Segundo o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Halaiwa, após as negociações, o valor foi reduzido para 200 mil kwanzas, com entrega marcada para a zona do Estádio 11 de Novembro, mas antes disso, a família fez uma participação ao SIC sobre a ocorrência.

No dia da entrega do dinheiro, uma equipa do SIC deslocou -se ao local e deteve em flagrante o primeiro suspeito. A mulher e o outro envolvido foram detidos na localidade da Engevia.

Em declarações ao SIC, os homens confessaram, dizendo que "o plano foi arquitectado jovem mulher, que lhes contou sobre a actividade comercial da mãe e sobre uma quantia que ela guardava em casa".