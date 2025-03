A sessão de julgamento dos generais "Kopelipa" e "Dino" previsto para esta segunda-feira, 31, no Tribunal Supremo (TS) foi adiada para o próximo dia 7 de Abril, devido à ausência de um dos arguidos, a empresa CIF- Angola, que está notificada pelo tribunal para responder em juízo neste processo, mas não só ainda não compareceu como não constituiu um mandatário, visto que a empresa está agora nas mãos do Estado.

Segundo o tribunal, a empresa CIF, que tem como fiel depositário o Ministério da Indústria e Comércio (MINDCOM), é parte do processo-crime em que estão arrolados os generais "Kopelipa" e "Dino", que são acusados de defraudarem o Estado em mais de mil milhões de dólares do Estado angolano.

Conforme o tribunal, caso a CIF- Angola, agora estatal, não constitua um mandatário para a representar no julgamento, o tribunal irá constituir um defensor oficioso e só após regularizar esse quesito é que vai dar seguimento ao julgamento, com as respostas às questões prévias.

O processo-crime, de 40 volumes e de mais de duas mil páginas, está na fase das questões prévias e depois de ultrapassada essa questão, dará início à fase mais importante, a de produção de prova.

Para esta segunda-feira, o tribunal tinha programado responder às várias solicitações dos advogados feitas em sede das questões prévias, em que a maioria dos causídicos pediu a absolvição, invocando a Lei da amnistia de 2015.

O causídico Benja Satula disse à imprensa que a presença do arguido em julgamento é obrigatória, sob pena da nulidade do processo, por isso considerou certa a posição do tribunal.

Segundo o advogado das empresas Plansmart International Limited e Utter Right International Limited, assim como dos antigos accionistas da CIF-Angola, o Estado é sócio da empresa e tem um parecer a dar sobre o processo.

Conforme Benja Satula, o adiamento deste julgamento começa a representar para os advogados e os arguidos um desgaste.

"Kopelipa" e "Dino" são acusados de vários crimes, como tráfico de influências, branqueamento de capitais, falsificação de documento, associação criminosa e abuso de poder, sendo também arguidos o advogado Fernando Gomes dos Santos, o cidadão chinês Yiu Haiming, as empresas Plansmart International Limited e Utter Right International Limited, assim como a CIF-Angola.

Na discussão da semana passada, o Ministério Público (MP) decidiu manter intacta a acusação do processo-crime, considerando improcedentes os pedidos de absolvição dos arguidos com base da Lei da amnistia.

Segundo o MP, os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", dois homens de confiança do antigo Presidente José Eduardo do Santos, são criminosos.