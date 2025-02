Horas depois do Novo Jornal ter noticiado que a Procuradoria-Geral da República (PGR) estava a averiguar as denúncias de corrupção no Ministério do Ambiente, a titular da pasta, Ana Paula de Carvalho, confirmou publicamente a notícia e disse estar com a consciência tranquila.

Segundo a ministra do Ambiente, os resultados do processo de averiguação das denúncias noticiadas pelo Novo Jornal vão determinar a verdade dos factos, sublinhando que as viaturas a que a peça jornalística faz referência existem no próprio ministério, mas que não é verdade o alegado desvio de 10 milhões de dólares (ver links em baixo).

Respondendo aos jornalistas, na província do Huambo, esta segunda-feira, a ministra confirmou que após às denúncias o seu ministério está a ser investigado, assegurando que o património do seu Ministério, que é recente, é escasso.

"O meu comentário é que o ministério, desde que passou para Ministério do Ambiente, quase que não tinha património. As viaturas referidas nas denúncias existem no próprio Ministério, mas como foi uma denúncia pública, os órgãos de direito já estão a trabalhar e no final se verá o que se trata", disse a ministra, assegurando que não é verdade que tenha havido desvios.

Ana Paula de Carvalho respondia às perguntas dos jornalistas, após o Novo Jornal noticiar que a PGR estaria a averiguar as denúncias de corrupção no Ministério do Ambiente, facto que a própria confirmou.