A ministra das Finanças disse esta sexta-feira, em Washington, que considera ainda prematuro avançar com uma revisão do Orçamento Geral do Estado de 2025, apesar da desvalorização do barril de petróleo, que tem sido comercializado abaixo dos 70 dólares, valor de referência do OGE2025.

A ministra das Finanças, que está esta semana em Washington para participar nas reuniões de Primavera do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), não descartou, no entanto, a necessidade de "uma revisitação" ao documento, caso o preço do barril se mantenha muito mais tempo abaixo dos 70 dólares.

Vera Daves afirmou que o Executivo trabalha neste momento numa "solução que já começou a ser desenhada com o Banco Mundial", estando em cima da mesa, segundo a ministra das Finanças, "uma espécie de seguro que ajuda a cobrir parte do risco associado à volatilidade do preço do petróleo e o Governo irá, na devida altura, decidir se avança parcialmente ou totalmente com esta solução".

Vera Daves garantiu ainda, aos microfones da Rádio Nacional de Angola, que "não há qualquer risco de atraso no pagamento de salários da função pública.

O Orçamento Geral do Estado para 2025, avaliado no montante de 34,6 biliões de kwanzas (cerca de 27,5 mil milhões de dólares), foi preparado na base de um preço do petróleo de 70 dólares norte-americanos, e de uma produção petrolífera de 1.098 mil barris/dia.

Na quinta-feira, o Governo avançou que Angola arrecadou 6,4 mil milhões de dólares norte-americanos com a exportação de 85,1 milhões de barris de petróleo no primeiro trimestre de 2025, o que representou uma redução de arrecadação de 18% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

Quanto ao volume de exportação, foi registada uma diminuição de 13,5% em relação aos últimos três meses do ano passado e 9,8% face ao período homólogo de 2024.