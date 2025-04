Não posso deixar de mencionar aqui a nossa solidariedade para com os outros povos, mas sem nos esquecermos da diáspora angolana, que merece uma atenção maior e cuja importância para o desenvolvimento do nosso País tem de ser levada em consideração", disse o Presidente João Lourenço na cerimónia de tomada de posse, a 26 de Setembro de 2017. Enquanto o chefe de Estado tem um discurso de reconhecimento, respeito e valorização da nossa diáspora, muitos dos seus auxiliares caminham na contramão e estão totalmente desalinhados com a estratégia do líder. O País é de todos e faz-se com todos. Há uma Angola que também acontece fora de Angola. Todos fazem falta!