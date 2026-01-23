O comandante geral da Polícia Nacional, comissário Francisco Ribas da Silva, suspendeu esta quinta-feira, 22, a direcção do Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia Nacional de Angola (CPPPNA), "por ter constatado má prestação de serviço".

Segundo um comunicado da Polícia Nacional, a direcção do Cofre de Providência do Pessoal da Polícia "estava a prestar um péssimo serviço aos efectivos".

A decisão "tem como fundamento o fraco desempenho, a má prestação de serviços ao efectivo, a gestão deficitária dos recursos e outras irregularidades, detectadas".

Enquanto durar o período de suspensão, foi criada uma comissão de gestão, que estará à frente dos destinos da organização para a gestão corrente.

O Cofre de Providência do Pessoal da Polícia Nacional tem como missão mitigar os problemas sociais dos efectivos, reformados, seus familiares, viúvas e órfãos.

O Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia Nacional é uma organização sem fins lucrativos formada por membros que compartilham interesses comuns, unidos para fornecer benefícios mútuos e congrega mais de 100 mil associados.