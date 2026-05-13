No Cunene, quatro crianças da mesma família, com idades entre os dois e os quatro anos, morreram esta terça-feira, 12, carbonizadas, em consequência de um incêndio que destruiu por completo a residência de capim onde viviam, no município do Chiedi.

A mãe das crianças deixou os filhos sozinhos trancados na noite de segunda-feira e foi para um convívio onde passou madrugada. Quando deflagrou o incêndio, por causa de um candeeiro a petróleo, não havia ninguém em casa.

Segundo os bombeiros no Cunene, a comunicação chegou tardiamente ao seu conhecimento, o que não permitiu a sua pronta intervenção.

Informações do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros no Cunene afirmam tratar-se do 21º incêndio naquela localidade nos últimos tempos.

A Polícia Nacional do Cunene instaurou um inquérito para apurar as causas do incêndio, embora os dados preliminares apontem para negligência.