O MPLA está a realizar um vasto processo de assembleias de balanço e renovação de mandatos nos Comités de Acção do Partido (CAP) em todo o território nacional, visando a preparação do 9.º congresso ordinário do partido.
Até ao momento, segundo a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, mais de 47 mil assembleias de balanço e renovação de mandatos dos CAP já foram realizadas em todo país.
Mara Quiosa anunciou o início das conferências intermédias do partido a partir desta segunda-feira, 01, após a conclusão das assembleias de base prevista para 30 destte mês.
Refira-se que Fernando Matos Mota é o mandatário do militante Higino Carneiro que entregou, na subcomissão de candidaturas do 9º congresso ordinário do MPLA, as fichas de subscrição de assinaturas apresentadas pelo general, e que não foram aceites por o modelo não corresponder ao padrão oficial definido.
A equipa de Higino Carneiro teve de reiniciar a recolha de assinaturas, pois o modelo utilizado não foi validado pela subcomissão coordenada por Job Capapinha.
Segundo apurou o Novo Jornal, mais de 8.000 assinaturas recolhidas em várias províncias perderam a validade, obrigando à reformulação do processo com os impressos oficiais.
O 9º congresso ordinário do MPLA está agendado para os dias 09 a 10 de Dezembro de 2026, em Lunda, e conta com a presença de 3000 delegados de todo o país e do exterior.