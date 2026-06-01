O militante do MPLA Fernando Matos Mota "Mota Kito", mandatário formal da candidatura de Higino Carneiro à liderança do MPLA, foi reeleito primeiro secretário do Comité de Acção do Partido (CAP 112), afecto ao município de Ingombota, no âmbito da preparação do 9º congresso ordinário do MPLA, que terá lugar de 09 a 10 de Dezembro.

O MPLA está a realizar um vasto processo de assembleias de balanço e renovação de mandatos nos Comités de Acção do Partido (CAP) em todo o território nacional, visando a preparação do 9.º congresso ordinário do partido.

Até ao momento, segundo a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, mais de 47 mil assembleias de balanço e renovação de mandatos dos CAP já foram realizadas em todo país.

Mara Quiosa anunciou o início das conferências intermédias do partido a partir desta segunda-feira, 01, após a conclusão das assembleias de base prevista para 30 destte mês.

Refira-se que Fernando Matos Mota é o mandatário do militante Higino Carneiro que entregou, na subcomissão de candidaturas do 9º congresso ordinário do MPLA, as fichas de subscrição de assinaturas apresentadas pelo general, e que não foram aceites por o modelo não corresponder ao padrão oficial definido.

A equipa de Higino Carneiro teve de reiniciar a recolha de assinaturas, pois o modelo utilizado não foi validado pela subcomissão coordenada por Job Capapinha.

Segundo apurou o Novo Jornal, mais de 8.000 assinaturas recolhidas em várias províncias perderam a validade, obrigando à reformulação do processo com os impressos oficiais.

O 9º congresso ordinário do MPLA está agendado para os dias 09 a 10 de Dezembro de 2026, em Lunda, e conta com a presença de 3000 delegados de todo o país e do exterior.