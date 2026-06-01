Os cidadãos nacionais, com idades entre os 22 e os 60 anos, foram detidos em flagrante, no fim-de-semana, no município da barra do Dande, a bordo de uma camião-cisterna, que transportava o produto petrolífero, de acordo com a delegação do Ministério do Interior no Bengo.
Estes foram apanhados no terminal da antiga base da Angoflex, quando realizavam o transbordo de mais 35 mil litros de gasóleo de um camião-cisterna para uma embarcação semi-industrial, cujo destino está a ser apurado.
No decurso da operação foram ainda apreendidas uma embarcação, um camião tractor, um veículo ligeiro, uma pistola, uma moto-bomba, duas mangueiras, 11 telemóveis e 700 mil kwanzas.