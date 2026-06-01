A Polícia Nacional, através da Unidade Fiscal Aduaneira, apreendeu mais de 35 mil litros de gasóleo, e, na mesma operação, deteve dez homens, acusados de contrabando de combustível, na província do Bengo.

Os cidadãos nacionais, com idades entre os 22 e os 60 anos, foram detidos em flagrante, no fim-de-semana, no município da barra do Dande, a bordo de uma camião-cisterna, que transportava o produto petrolífero, de acordo com a delegação do Ministério do Interior no Bengo.

Estes foram apanhados no terminal da antiga base da Angoflex, quando realizavam o transbordo de mais 35 mil litros de gasóleo de um camião-cisterna para uma embarcação semi-industrial, cujo destino está a ser apurado.

No decurso da operação foram ainda apreendidas uma embarcação, um camião tractor, um veículo ligeiro, uma pistola, uma moto-bomba, duas mangueiras, 11 telemóveis e 700 mil kwanzas.