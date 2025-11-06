É já a partir de 01 de Dezembro que a companhia portuguesa TAP passa a operar os seus voos de e para Angola a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto.

A companhia portuguesa, que tem na rota Lisboa-Luanda-Lisboa uma das mais importantes em todo o seu mapa de voos, passa a operar no AIAAN, enfatizando a melhoria do serviço prestado na nova infra-estrutura aeroportuária da capital angolana.

A TAP segue assim os passos da nacional TAAG, que já tem os seus voos comerciais internos e externos no novo aeroporto em exclusivo e da Emirates, que fez a mudança na semana passada.

Apesar de alguns problemas (ver links em baixo), o novo aeroporto que serve a capital do país começa a conquistar as companhias e em breve deve ser o local exclusivo de entrada e saída do país através de ligações aéreas.