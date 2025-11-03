O novo Aeroporto Internacional António Agostinho Neto (AIAAN) está sem oferta de serviços de transportes públicos de madrugada, e quem desembarcar "fora de horas" neste gigante e não tiver meios próprios para se deslocar, terá de passar o resto da noite nos assentos do aeroporto, por falta de autocarros ou combóios e também de unidades hoteleiras nas proximidades, apurou o Novo Jornal.

O único serviço de transportes públicos de passageiros que opera no Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, localizado na província de Icolo e Bengo, é o autocarro, denominado "circular", que tem como destino diferentes pontos da província de Luanda, mas apenas entre as 07:30 e as 22:00, de segunda a domingo.

A ligação ferroviária entre Luanda e o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto está suspensa devido a obras em curso nas imediações do AIAAN, e segundo fez saber o Caminho de Ferro de Luanda (CFL), só irá ser retomada no primeiro trimestre de 2026.

No AIAAN não há qualquer informação sobre a suspensão dos serviços de comboios, pelo que o Novo Jornal constatou, e vários passageiros sem esta informação dirigem-se à bilheteira para obter este serviço.

Foi assim com Isabel Tomé e Margarida Fernandes, que chegaram ao País provenientes de Windhoek, Namíbia, e ficaram espantadas pelo facto de não haver disponíveis serviços de comboios.

A maior preocupação de vários passageiros tem a ver com falta de transporte fora de horas.

Funcionários de várias prestadoras de serviço do AIAAN contaram ao Novo Jornal que são muitos os passageiros que pernoitam nos assentos do aeroporto quando chegam durante a madrugada, porque não há serviço de transportes neste horário.

Mateus da Costa Manuel, um passageiro com quem o Novo Jornal conversou, disse que é surpreendente como uma infra-estrutura como AIAAN não tem ainda serviços de madrugada.

Ao Novo Jornal contou que também já teve de passar a noite nos bancos do aeroporto, porque chegou de madrugada, oriundo de Cabinda.

Entretanto, o serviço de transporte das 07:00 às 22:00 é feito com normalidade e sem quaisquer constrangimentos, conforme verificou o Novo Jornal.

Há, também, no AIAAN, vários táxis por aplicativos entre as 05:00 e as 19:00, mas uma corrida para o centro da cidade, no período nocturno, pode chegar a custar acima dos 20 mil kwanzas e a maioria dos motoristas dos táxis por aplicativo com destino ao AIAAN não aceitam corridas fora de horas por receio de assaltos.

Ao Novo Jornal contaram que por ser uma via isolada e rápida, tem havido assaltos aos táxis por aplicativo fora de horas, por isso dizem preferir não arriscar.

Vários passageiros provenientes de diversos pontos do País que chegam ao AIAAN fora de horas dizem que "por questões de segurança, conhecendo Luanda e atendendo à distância do aeroporto, e os custos da viagem de táxis por aplicativo, a melhor opção é ficar pelos assentos do AIAAN".

Falta de infra-estruturas hoteleiras também gera preocupação entre passageiros

Ainda não há infra-estruturaa hoteleiras nas proximidades do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, o que faz com que muitos passageiros optem por pernoitar nos bancos do AIAAN. Muitos lembraram que noutros países existem acomodações muito próximas do aeroporto.

O Novo Jornal verificou que muito próximo do AIAAN está a ser erguida uma grande unidade hoteleira, mas as obras estão ainda longe do fim.

Entretanto, o Novo Jornal verificou também que algumas infra-estruturas na província de Icolo e Bengo, e que dão acesso ao AIAAN, estão a ser apmpliadas.