A companhia aérea TAAG recebeu este domingo, no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, em Icolo e Bengo, a sexta aeronave Airbus A220-300 com matrícula D2-TAL, que passa a integrar a frota da companhia aérea nacional em regime de leasing.

Segundo a TAAG, a incorporação desta aeronave enquadra-se no processo de renovação e modernização da frota da companhia, uma das prioridades definidas no plano estratégico 2024-2029 da empresaa.

Esta é a sexta aeronave modelo A220-300 a integrar a frota da TAAG e o segundo equipamento recebido durante o primeiro trimestre de 2026.

A aeronave possui capacidade total para 137 passageiros, distribuídos por 12 lugares em classe executiva e 125 lugares em classe económica, "oferecendo elevados padrões de conforto, eficiência operacional e desempenho ambiental".

"A renovação da frota TAAG visa reforçar a competitividade da transportadora, melhorar a experiência de viagem dos passageiros e assegurar níveis superiores de fiabilidade operacional e qualidade de serviço", diz a TAAG e comunicado.

O Airbus A220-300, D2-TAL irá reforçar a programação geral de voos da companhia, com particular enfoque na rede regional, contribuindo para o compromisso da TAAG em ampliar a conectividade intra-África e facilitar a mobilidade de pessoas e negócios entre os principais mercados do continente.

De forma simbólica, a aeronave foi baptizada com o nome "Serra da Leba", em homenagem a uma das mais emblemáticas paisagens naturais de Angola, localizada entre as províncias da Huíla e do Namibe.