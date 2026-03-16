À medida que os riscos de abastecimento no Médio Oriente se vão agravando devido à guerra na região, na sequência de um segundo ataque do Irão ao porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, o preço do barril vai inchando, estando esta manhã o Brent - de referência para Angola - a ser comercializado acima dos 104 dólares, quando são cerca de 11 horas.

À mesma hora, o West Texas Intermediate (WTI) - de referência para os EUA - está a ser vendido a 98 dólares por barril.

Os preços do crude já subiram cerca de 40% desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, a 28 de Fevereiro, que provocou a quase paralisação do Estreito de Ormuz.

A guerra "está a provocar a maior perturbação no abastecimento de petróleo da história do mercado mundial do petróleo", sublinhou a Agência Internacional de Energia no domingo.

Os 32 países membros da AIE decidiram na semana passada libertar 400 milhões de barris de petróleo para amortecer a subida dos preços provocada pela guerra no Irão.

A agência internacional refere que "esta acção colectiva de emergência constitui um amortecedor importante e bem-vindo", no entanto, acrescenta, "o factor mais importante para um regresso à estabilidade dos fluxos é a retoma (...) da navegação através do Estreito de Ormuz", por onde passa habitualmente 20% do petróleo bruto mundial.