A companhia aérea TAAG anunciou esta quarta-feira a transferência integral da sua operação de vôo para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), a partir de domingo, dia 19 deste mês.

Em comunicado, a TAAG afirma que a esta decisão assinala a conclusão do processo faseado de transição.

"A consolidação da operação da TAAG no AIAAN aporta ganhos significativos de eficiência operacional, sinergias na gestão de frota e melhoria da experiência do cliente, consolidando a estratégia nacional de estabelecer Luanda/Icolo e Bengo, como um hub de referência na África Austral", lê-se no comunicado.

A companhia reforça que a partir de 19 de Outubro todos os voos de partida e chegada com referência aos destinos de Lisboa (Portugal), São Paulo (Brasil), Joanesburgo, Cidade do Cabo (África do Sul), Lagos (Nigéria), Windhoek (Namíbia), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Maputo (Moçambique), Nairóbi (Quénia), rotas sazonais do Porto (Portugal) e Havana (Cuba) passarão a ser realizados exclusivamente a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, tal como já acontece com as rotas domésticas e regionais de Brazzaville e Kinshasa.

A companhia promete, durante o período de transição, disponibilizar um serviço shuttle entre o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, para os passageiros em trânsito, cujo percurso de viagem seja feito em parte, por companhias aéreas estrangeiras, ainda não baseadas no AIAAN.

Por último, a companhia aérea nacional informa que serão partilhadas de forma regular informações úteis sobre a transferência total dos voos comerciais de passageiros operados pela TAAG para o AIAAN através dos canais oficiais e rede de agências de viagens parceiras.