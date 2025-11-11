A Polícia Nacional (PN) tem no terreno uma operação de grande envergadura "para garantir a ordem e segurança pública", tendo mobilizado todos os meios e efectivos para assegurar os festejos dos 50 anos da Independência.

Luanda tem sido palco, nos últimos dias, de uma movimentação não habitual de meios militares devido aos ensaios do desfile militar que esta terça-feira marca um dos momentos do acto central na Praça da República.

De acordo com o segundo comandante da Polícia Nacional, Orlando Bernardo, a operação de segurança estende-se a todo o território nacional.

O comandante apelou à participação cívica e ordeira dos cidadãos nos festejos da "Dipanda", reiterando a importância de evitar comportamentos que possam perturbar a ordem.

"A PNA mobilizou todos os meios e efectivos para assegurar a realização pacífica dos eventos programados, incluindo o espectáculo músico-cultural, o acto central da independência na Praça da República e o jogo de futebol entre Angola e Argentina", afirmou.

O Comissário-Chefe apelou também aos automobilistas para que sejam prudentes e respeitem as normas de trânsito.

A circulação automóvel em toda a extensão da Avenida Dr. António Agostinho Neto, na Nova Marginal, bem como nas zonas circundantes estão interditadas desde o dia 8, para a celebração do acto central dos 50 anos de Independência.