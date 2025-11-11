Luanda tem sido palco, nos últimos dias, de uma movimentação não habitual de meios militares devido aos ensaios do desfile militar que esta terça-feira marca um dos momentos do acto central na Praça da República.
De acordo com o segundo comandante da Polícia Nacional, Orlando Bernardo, a operação de segurança estende-se a todo o território nacional.
O comandante apelou à participação cívica e ordeira dos cidadãos nos festejos da "Dipanda", reiterando a importância de evitar comportamentos que possam perturbar a ordem.
"A PNA mobilizou todos os meios e efectivos para assegurar a realização pacífica dos eventos programados, incluindo o espectáculo músico-cultural, o acto central da independência na Praça da República e o jogo de futebol entre Angola e Argentina", afirmou.
O Comissário-Chefe apelou também aos automobilistas para que sejam prudentes e respeitem as normas de trânsito.
A circulação automóvel em toda a extensão da Avenida Dr. António Agostinho Neto, na Nova Marginal, bem como nas zonas circundantes estão interditadas desde o dia 8, para a celebração do acto central dos 50 anos de Independência.