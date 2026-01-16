A acção formativa do INE incidirá este ano sobre os recenseadores, a fim de garantir maior fiabilidade dos dados estatísticos. Com efeito, os recursos humanos serão capacitados para os desafios que se colocam no presente ano.

O défice de recursos humanos leva o Instituto Nacional de Estatística (INE) a eleger este ano a acção formativa como as principais acções aplicadas para o efeito de um total de 58 milhões de kwanzas disponibilizados pelo Executivo.

A informação foi prestada pelo coordenador do Centro de Formação Profissional Estatístico, Domingos Constantino, que afirmou que a presente acção formativa contará com mais de 400 formandos de todas as províncias do País.

Segundo o coordenador, a formação será dividida em oito turmas, cada uma composta por 25 formandos, que absorverão diariamente na alimentação nove milhões de Kwanzas.

Os formandos que virão do interior para a capital do País contarão com hospedagem e um valor em volta dos 50 milhões Kz.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/