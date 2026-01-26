A direcção da Empresa de Saneamento e Limpeza de Luanda (ELISAL) está preocupada com o nível de vandalização dos seus meios, que tem crescido nos últimos tempos, sendo que só neste fim-de-semana seis novos contentores foram queimados, por elementos desconhecido, na zona do Kikagil, apurou o Novo Jornal.

A ELISAL já fez participação à Polícia Nacional (PN), após receber a informação da vandalização, e a PN assegura que já trabalha para encontrar o presumível autor.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da ELISAL, Nelson Pascoal, diz que a vandalização tem causado grandes prejuízos à empresa.

Segundo a ELISAL, alguns contentores têm sido, para além de vandalizado, roubados.

Conforme a Empresa de Saneamento e Limpeza de Luanda, esta prática tem sido recorrente, o que tem criado transtornos à empresa e prejudica os munícipes.

O Novo Jornal sabe que, em alguns casos, a queima de contentores acontece por negligência.

Entretanto, a ELISAL afirma que de Janeiro a Outubro de 2025, foram vandalizados 1.589 contentores.

Os municípios como Kilamba Kiaxi, Rangel, Samba, Sambizanga e Hoji Ya Henda são os que registaram o maior número de vandalizações.