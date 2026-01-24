Urbanização idealizada para 400 apartamentos e áreas de serviços ia a meio quando o Ministério Público impôs um travão, alegando utilização de fundos da Saúde e Educação em iniciativa privada. Ministro Isaac dos Anjos, antes governador de Benguela, foi arrasado pelo órgão defensor da legalidade. Agora, grupo de activistas quer reverter o cenário de abandono de um projecto exposto a actos de vandalização.

O Governo Provincial de Benguela perdeu para a Rempros a guarda do condomínio Acácias Rubras, até ao momento com 200 apartamentos divididos por sete blocos, no seguimento de uma batalha judicial que se começou com a Procuradoria-Geral da República (PGR) a apreender o imóvel, em 2021, devido a indícios de corrupção.

Há dois anos, o ex-governador de Benguela, Luís Nunes, dava como recuperado o projecto, mas um recurso da Rempros, empresa acusada de ter construído as habitações com fundos públicos, alterou o cenário, tendo o Tribunal Supremo respondido favoravelmente à sua pretensão de funcionar como fiel depositário.

Estes dados estão patentes numa carta-resposta do actual governador provincial, Manuel Nunes Júnior, endereçada a um grupo de activistas liderado por Dino Caley, que pretende forçar a distribuição das habitações a famílias necessitadas.

