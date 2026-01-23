O julgamento do mediático "caso AGT", que arrancou no passado dia 15, na 7ª secção do Tribunal da Comarca de Luanda, em Viana, e que estava previsto ser retomado esta sexta-feira, 23, foi suspenso pelo tribunal devido à ausência dee dois advogados que representam duas empresas arguidas no processo.

Os advogados das duas empresas arguidas, que não compareceram esta sexta-feira ao julgamento, foram multadas pelo tribunal, nos termos da lei.

Antes, o tribunal, tal como previu o Novo Jornal, respondeu a algumas questões que ficaram pendentes no primeiro dia de julgamento, o que levou as partes a discutirem toda a manhã, discussão que se prolongou para a tarde.

Por falta destes representantes, o tribunal remarcou a próxima sessão para o dia 27, próxima terça-feira.

José Leiria, PCA da Administração Geral Tributária (AGT), é um dos rostos principais da lista de testemunhas arroladas no processo.

A acusação diz que os arguidos cometeram crimes como peculato, falsidade informática, acesso ilegítimo a sistemas e branqueamento de capitais, beneficiando empresas por meio de facturação falsa, redução indevida de dívidas fiscais e emissão irregular de notas.

Os mesmos são acusados de defraudarem o Estado angolano em mais de 100 mil milhões de kwanzas.