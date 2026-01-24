No último discurso sobre o Estado da Nação, por exemplo, o Presidente da República, João Lourenço, considerou "urgente" a melhoria da oferta de transportes públicos em Luanda, sublinhando que o projecto facilitará a mobilidade em massa na capital do País. Entre 2019 e 2026, Luanda foi reforçada com 1.023 novos autocarros.

Luanda é a província mais populosa do País. Segundo dados do último Censo Geral da População e Habitação, possui agora 10,1 milhões de habitantes, representando 24,1% da população total. Apesar de ser o centro económico e político de Angola e ter alguns avanços nos últimos anos, a metrópole continua a enfrentar sérios desafios relacionados à sua infra-estrutura rodoviária - que permanece precária e insuficiente - bem como à marítima e aérea.

No último discurso sobre o Estado da Nação, por exemplo, o Presidente da República, João Lourenço, considerou "urgente" a melhoria da oferta de transportes públicos em Luanda, sublinhando que o projecto facilitará a mobilidade em massa na capital do País. E para a melhoria do problema da mobilidade, no final do ano passado, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, sublinhou que o Executivo pretende garantir a sustentabilidade dos transportes públicos através da cooperação com operadores privados e parceiros institucionais, com vista a proporcionar uma melhor qualidade de vida às populações que vivem nas áreas urbanas.

"A estratégia do Executivo é assegurar a funcionalidade e eficiência dos serviços de transporte público, não apenas para resolver problemas imediatos, mas também para criar bases sólidas a médio e longo prazos". Para se alcançar estes objectivos, Ricardo de Abreu disse que o Governo tem investido na modernização das ligações estratégicas do País, que incluem as ferrovias, os portos e os aeroportos.

