Com pelo menos nove milhões de habitantes, Luanda cresce imparavelmente com o surgimento de edifícios e infra-estruturas modernas, condomínios de luxo, centralidades, mas também com muitos musseques à volta. É uma cidade de contrastes. A opulência convive com a miséria, o luxo confunde-se com o lixo e a disputa por restos de alimentos em contentores envolve famílias inteiras. Muitos dos grandes projectos que deviam mudar a vida da população fracassaram ou estão paralisados por questões de planeamento e gestão, constrangimentos financeiros e outros factores. Ainda asim, a cidade continua acolhedora e é o "doce lar" de muita gente vinda do interior e do exterior.

Luanda celebra, este domingo, 450 anos em meio à alegria, tristezas e desilusões dos seus habitantes. Fundada em 1576, quando o navegador português Paulo Dias de Novais mandou edificar uma igreja, após ter chegado à região em 1575, a cidade que hoje é a capital do País tomou, inicialmente, o nome de S. Paulo de Assunção de Loanda.

O objectivo era estabelecer uma base permanente para o comércio, exploração de recursos e colonização, expandindo a presença portuguesa na região.

Não se sabe exactamente o número de habitantes que Luanda tinha quando foi fundada, mas reza a história que, a partir da década de 1950, a cidade começou a crescer de forma meteórica, devido ao surgimento de novos bairros.

