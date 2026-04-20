O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) registou, no fim-de-semana, 15 acidentes de viação, que provocaram três mortos, 22 feridos e danos materiais avaliados em 2,5 milhões de kwanzas.

O Novo Jornal soube ainda junto da polícia que "neste período foram efectuadas várias operações que resultaram na detenção de 156 indivíduos, com idades entre os 18 e os 55 anos, acusados de diversos crimes".

Quanto aos acidentes, a PN-Luanda aponta a falta de precaução dos automobilistas e o mau estados de algumas vias de acesso como principais causas.

Durante a acção policial, foram apreendidas duas armas de fogo, três telemóveis, nove botijas de gás butano,14 mil kwanzas e diferentes tipos de electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas três viaturas e 23 motorizadas. Na mesma acção 253 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.