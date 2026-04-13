Viajar pela TAAG entre Luanda e Cabinda continua a ser um enorme desconforto para os clientes desta operadora pública, tudo porque os voos desta rota têm quase sempre problemas de cancelamentos que duram dias, e neste fim-de-semana, não foi diferente, pois quatro voos foram cancelados sem explicação, soube o Novo Jornal.

No domingo, dezenas de passageiros, que tinham o vôo programado para as 12:45, com partida do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), no Icolo e Bengo, para Cabinda, viram pela terceira vez o voo cancelado.

Os cancelamentos constantes em cima da hora, levaram a que dezenas de passageiros, agastados com a situação, decidissem protestar junto da direcção da TAAG no AIAAN, o que levou a Polícia a intervir e a fazer detenções.

Durante o protesto, os passageiros gritavam que estavam cansados e pediam que os deixassem viajar para Cabinda.

O Novo Jornal apurou junto da TAAG que quatro voos que estavam programados para seguirem viagem para a província de Cabinda foram cancelados.

Apenas um voo, programado para as 16:00 deste domingo, conseguiu seguir viagem para o enclave.

Apenas alguns passageiros dos voos já cancelados foram colocados neste voo, com carácter de urgência, puderam seguir viagem, enquanto a maioria continua a aguardar cada vez mais frustrada.

O Novo Jornal soube junto de uma fonte da TAAG que a companhia área nacional tem apenas reprogramado voos para Cabinda na próxima quinta-feira, dia 16.

Enquanto isso, vários passageiros sem condições de alojamento em Luanda e Icolo e Bengo estão a pernoitar nos bancos e no chão da sala de espera do AIAAN.

Quanto aos detidos, o Novo Jornal soube junto da Polícia Nacional que foram soltos minutos depois.

Entretanto, o problema de cancelamento de voos entre Luanda e Cabinda já dura há anos e parece cada vez mais longe de ficar resolvido, pois nem mesmo com o aumento da frequência de voos nesta rota a situação melhora.

Sobre o assunto, o Novo Jornal contactou o gabinete de comunicação corporativa e imprensa da TAAG, mas não obteve resposta.