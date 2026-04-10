A TAAG assumiu esta quinta-feira a existência de "constrangimentos pontuais" em alguns voos domésticos e regionais, originados pela manutenção e recuperação técnica de aeronaves.

A companhia aérea nacional expõe, em comunicado, que os constrangimentos verificados na programação de alguns voos domésticos e regionais são decorrentes de questões operacionais associadas ao processo de manutenção e recuperação técnica das suas aeronaves.

A empresa lamenta os transtornos causados e reconhece o impacto das alterações dos voos nos planos de viagem dos passageiros, assegurando que estes estão a ser acompanhados através do seu "call-center" e canais habituais de entendimento.

No comunicado, a TAAG garante que as equipas técnicas e operacionais estão "totalmente mobilizadas" para acelerar a reposição das aeronaves ao serviço, assegurando "o estrito cumprimento dos padrões de segurança e requisitos técnicos da indústria da aviação".

A recuperação progressiva da disponibilidade operacional da frota permitirá uma melhoria gradual da regularidade dos serviços, "sendo expectável uma estabilização mais consistente a partir do próximo fim de semana", refere ainda a TAAG no comunicado.

Os passageiros da TAAG têm vindo a queixar-se do cancelamento de voos nacionais e internacionais à última hora, acusando a companhia de não assumir as responsabilidades de hospedagem e alimentação, como tem sido noticiado pelo Novo Jornal.

De referir que o Governo aprovou a emissão de Obrigações do Tesouro (OT) no valor de 170 mil milhões de kwanzas para a capitalização da companhia aérea, como avançou o Novo Jornal.