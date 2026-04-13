Um suposto enfermeiro foi detido, na província do Bengo, acusado de trocar a medicação da namorada, que, após tomar os medicamentos durante alguns dias, piorou e morreu, soube o Novo Jornal.

A detenção do enfermeiro, explica o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional no Bengo, Paulo Miranda de Sousa, aconteceu neste fim-de-semana, no município do Úcua.

"O acusado, de 25 anos, foi detido na via pública, quando participava numa partida de futebol 11, depois de uma denúncia anónima que as autoridades receberam", acrescenta Paulo Miranda de Sousa.

Tudo terá começado quando a mulher, que padecia de uma patologia, teve uma recaída se dirigiu para o Hospital Geral do Bengo, tendo-lhe sido passada uma prescrição médica, para dar sequência ao tratamento.

Estando em casa, conta a polícia, "o namorado entendeu alterar a receita passada pelo técnico de saúde do hospital e administrou-lhe uma medicação ao seu critério, aplicando-lhe várias injecções e soros fisiológicos. A paciente, em vez de melhorar, piorou e acabou por morrer".

Os familiares da malograda, quando se aperceberam do ocorrido, fizeram uma participação, e a polícia desenvolveu diligências que culminaram com a detenção do suposto enfermeiro, que vai responder pelo crime de crime de homicídio negligente.