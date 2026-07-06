O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) sinalizou, no fim-de-semana, 16 acidentes de viação, que provocaram quatro mortos, 16 feridos e danos materiais avaliados em 4,7 milhões de kwanzas.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Luanda, os acidentes foram causados pela falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução e pela degradação de algumas vias de acesso.

Neste período foram efectuadas diversas operações que culminaram na detenção de 151 cidadãos, com idades entre os 18 e os 55 anos, envolvidos em vários crimes.

No decurso das operações foram apreendidas duas armas de fogo, uma botija de gás, cinco telemóveis de diferentes marcas, cinco unidades de cocaína e 800 de liamba.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas 26 viaturas e 142 motorizadas. Na mesma acção 732 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.