Um operativo de uma empresa privada de segurança foi apedrejado até à morte por dois assaltantes que se dirigiram ao seu posto de trabalho com a finalidade de roubar, no município do Saco-Mar, província do Namibe.

Os acusados, de 13 e 23 anos, foram detidos esta quinta-feira, 27, e vão responder pelo crime de homicídio qualificado.

O segurança, que se encontrava a trabalhar num estabelecimento comercial situado na localidade de Katchiongono, decidiu descansar num a 15 metros do espaço. Os acusados, segundo o porta-voz do serviço de Investigação Criminal no Namibe(SIC), José Lolina, já estavam de olho nele, aproveitaram-se do facto deste ter adormecido, e, com recurso a uma pedra, desferiram-lhe um golpe na região do rosto, causando-lhe a morte.

De seguida, os homicidas escalaram a parede do estabelecimento, abriram uma parte do telhado e introduziram-se no local, de onde subtraíram electrodomésticos e dinheiro da venda do dia, fugindo de seguida.

O SIC recebeu uma denúncia sobre o caso, tendo os agentes encontrado os envolvidos no bairro dos Eucaliptos, horas depois do crime.

O detido de 23 anos será presente ao Ministério Público e o menor foi recolhido em regime de prevenção criminal à sala de justiça juvenil para os trâmites legais.