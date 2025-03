Semanário Novo Jornal/Em cada mil crianças nascidas vivas 64 morrem antes dos 5 anos

Angola mantém-se entre os países com piores índices de mortalidade infantil

Um relatório do Grupo Interagências das Nações Unidas para a Estimativa da Mortalidade Infantil (UNIGME) revela que Angola ainda figura entre os países com as maiores taxas de mortalidade infantil no mundo. Apesar dos números "preocupantes", tem demonstrado progressos significativos na redução da mortalidade infantil.