"Teu vizinho de sala e este NJ são MENTIROSOS. A proposta de lei está na fase de consulta pública e nunca foi apreciada em Conselho de Ministros, logo, não tem como ir à Assembleia Nacional. Desmintam este MENTIROSO" e "Este indivíduo está DESINFORMAR ESCANDALOSAMENTE". Ou ainda "afinal os meios de comunicação vivem de DESINFORMAÇÃO??? Quem está preocupado com as penas propostas é porque vive da desinformação como esta mentira do diploma ter sido apreciado em Conselho de Ministros, é uma autêntica e escandalosa desinformação" e terminando com "Infelizmente, este tipo de jornalismo mancha a honrosa profissão de jornalista". Podem pensar que se tratam de conversas em grupos de WhatsApp, mas não. São mensagens que o Ministro da Comunicação Social da República de Angola, Sr. Mário de Oliveira, andou a "espalhar" pelas redes sociais para atacar o Novo Jornal e adjectivar o seu director. Um sinal de que este ministro é um mau servidor público, intolerante e um homem de extremos que lida mal com a liberdade de expressão e independência dos órgãos.