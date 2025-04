O Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) sairá às ruas no próximo sábado, 26, em Luanda, para exigir do Governo Provincial de Luanda (GPL) carteiras nas escolas públicas, água, professores e melhorias de condições nas escolas. No mesmo dia, o GPL irá realizar um encontro de auscultação com a juventude de Luanda e realizará uma marcha em alusão ao Dia da Paz.

O MEA diz que já comunicou, há duas semanas, às autoridades administrativas e policiais da província de Luanda, sobre a realização da marcha, mas até agora não obteve qualquer resposta.

Segundo o Movimento dos Estudantes Angolanos, esta manifestação será pacífica e ordeira e visa somente exigir do GPL carteiras, professores, água, e melhorias nas casas de banho (WC).

Ao Novo Jornal, Francisco Teixeira disse que as autoridades tomaram conhecimento da marcha dos estudantes há 15 dias.

Segundo o MEA, a única intenção dos estudantes é exigir que se coloquem carteiras nas escolas e também mais professores, visto que há um défice muito grande destes profissionais em muitas escolas da província de Luanda.

A marcha do MEA, segundo Francisco Teixeira, será às 13:00, e saíra do mercado do S. Paulo em direcção ao GPL.

"No dia 26, ocuparemos as ruas com dignidade e coragem! A nossa luta é justa, é urgente, é pelo futuro das nossas crianças. Não podemos aceitar escolas sem carteiras, sem merenda, sem livros e com salas a cair aos pedaços", afirma, acresventando que "o Estado tem o dever de garantir uma educação pública de qualidade".

"Nós, como povo, temos o dever de exigir! Esta manifestação será pacífica, mas vamos levantar a voz por todas as escolas esquecidas, por cada aluno negligenciado, por cada professor que resiste", concluiu.

Entretanto, o Novo Jornal soube que, no mesmo dia, o GPL, através do governador Luís Nunes, irá realizar um encontro de auscultação com a juventude de Luanda e convocou as igrejas para uma marcha em alusão ao Dia da Paz.

Conforme os estudantes, o GPL agendou duas actividades para este dia, mesmo sabendo da manifestação do MEA, mas dizem esperar que as autoridades não os impeçam.