PRA-JA Servir Angola nega "mão oculta" na aquisição de 21 viaturas para secretários provinciais- Dono do Centro Comercial Sambangala diz que vendeu espaço para ajudar partido

A comissão organizadora do Iº Congresso Constitutivo do PRA-JA Servir Angola veio esta terça-feira, 22, a público, esclarecer que as 21 viaturas distribuídas pelos secretários provinciais são fruto da venda de um centro comercial, denominado Sambangala, localizado no Camama, junto do Hospital Geral de Luanda.