A Polícia de Trânsito, através da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER), multou, durante o fim-de-semana prolongado, em todo o País, um total de 2.301 condutores, por diversas infracções ao Código de Estrada, e deteve mais de 50 por condução em estado de embriaguez.

Segundo a DTSER, do total de 2.301 multas passadas, mais de 600 foram pela falta de uso do cinto de segurança durante a condução.

A maioria das infracções foram consideradas graves pelos agentes de trânsito e os valores ultrapassam os 150 mil kz.

O valor máximo da multa a ser aplicado nas infracções consideradas perigosas e muito graves é de 528 mil kwanzas.

Em declarações ao Novo Jornal, o superintendente João de Sousa, chefe do departamento de transgressões e acidentes da DTSER, disse que muitos condutores multados desconhecem as normas do Código de Estrada.

Entretanto, vários condutores continuam a queixar-se do excesso de multas por parte dos agentes reguladores de trânsito.

Ao Novo Jornal, o chefe do departamento de transgressões e acidentes da DTSER assegura que todo e qualquer condutor multado que se sentir injustiçado pode apresentar uma reclamação junto da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária.

O superintendente João de Sousa afirmou também que a maioria dos acidentes e multas resultam do comportamento irresponsável do condutor.

O Código de Estrada considera como infracções graves e muito graves os excessos de velocidade, a condução sob efeito de álcool e a falta de seguro obrigatório.