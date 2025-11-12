Segundo a DTSER, do total de 2.301 multas passadas, mais de 600 foram pela falta de uso do cinto de segurança durante a condução.
A maioria das infracções foram consideradas graves pelos agentes de trânsito e os valores ultrapassam os 150 mil kz.
O valor máximo da multa a ser aplicado nas infracções consideradas perigosas e muito graves é de 528 mil kwanzas.
Em declarações ao Novo Jornal, o superintendente João de Sousa, chefe do departamento de transgressões e acidentes da DTSER, disse que muitos condutores multados desconhecem as normas do Código de Estrada.
Entretanto, vários condutores continuam a queixar-se do excesso de multas por parte dos agentes reguladores de trânsito.
Ao Novo Jornal, o chefe do departamento de transgressões e acidentes da DTSER assegura que todo e qualquer condutor multado que se sentir injustiçado pode apresentar uma reclamação junto da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária.
O superintendente João de Sousa afirmou também que a maioria dos acidentes e multas resultam do comportamento irresponsável do condutor.
O Código de Estrada considera como infracções graves e muito graves os excessos de velocidade, a condução sob efeito de álcool e a falta de seguro obrigatório.