Um jovem egípcio de 23 anos foi detido esta semana no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto pela Polícia Fiscal Aduaneira (PFA), em coordenação com a Administração Geral Tributária (AGT), quando pretendia sair do País com mais de 50 mil dólares,.

O homem pretendia seguir viagem para Casablanca, Marrocos, quando foi interceptado durante o embarque de passageiros.

O dinheiro foi encontrado durante a fiscalização pelos efectivos da PFA. Primeiro foram localizados 36.800 dólares na bagagem de mão e depois mais 15.900 dissimulados no interior dos ténis que calçava.

Segundo as autoridades, o montante excede o limite legal permitido para transporte de moeda para o exterior, configurando crime de fraude no transporte de divisas, pois o valor não deve ser superior a 10 mil dólares.

O jovem egípcio será presente ao Ministério Público, enquanto os dólares permanecem sob custódia da AGT.

Esta não é a primeira vez que cidadãos tentam viajar com valores acima do estipulado por lei.

Em 2025, a Administração Geral Tributária apreendeu 49 mil dólares no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, na posse de três cidadãs nacionais, que transportavam as divisas clandestinamente para a China, para fins comerciais.