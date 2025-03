Processo-crime contra ex-secretário do PR arquivado por "por inexistência de indícios probatórios" – Advogados de Carlos Panzo vão dar entrada de pedido de indemnização - PGR não comenta

A Procuradoria-Geral da República angolana (PGR) determinou, "após rigorosa e objectiva análise", o arquivamento do processo-crime contra o antigo secretário para os Assuntos Económicos da Presidência Carlos Panzo, por falta de provas. Os advogados do economista exonerado em Outubro de 2017 por João Lourenço vão agora dar entrada de um processo contra o Estado angolano, com um pedido de indemnização por danos morais e materiais. PGR não comenta.