No anúncio publicado no portal da contratação pública não é dada informação sobre o valor total a gastar, mas, como avançou o Novo Jornal em Fevereiro, o Tribunal Supremo inscreveu 930 milhões de kwanzas (mais de 1 milhão de dólares) no Plano Anual de Contratação (PAC) para aquisição de viaturas.

A mais alta instância da jurisdição comum do poder judiciário de Angola tem inscritos mais 6,8 mil milhões kz (7,5 milhões USD) para pagamento de um contrato que vem sendo prorrogado desde 2022, verificou o Novo Jornal no Plano Anual de Contratação (PAC).

No documento publicado no portal do Serviço Nacional de Contratação, o Supremo estima gastos de 9,8 mil milhões de kwanzas (10,6 milhões USD), com as despesas com a frota automóvel para os juízes de direito e directores a destacarem-se, representando mais de 80 por cento do total previsto para este ano.