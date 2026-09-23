Dois camionistas, de 38 e 47 anos, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Malanje, por alegadamente tentarem corromper agentes com 40 mil kwanzas para transportarem 340 sacos de carvão vegetal para Luanda.

A detenção dos camionistas ocorreu na terça-feira, 22, na via pública, no município de Cabundi-Catembo, informou o chefe do Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC-Malanje, Augusto André Barros.

Os homens seguiam a bordo de uma viatura contentorizada de marca Renault quando foram interpelados a caminho de Luanda transportando consigo 340 sacos de carvão vegetal sem documento que os autorizasse à exploração ou à comercialização.

Para continuarem o percurso, tentaram subornar os efectivos com 40 mil kwanzas, mas acabaram detidos em flagrante.

Agora, serão presentes ao juiz de garantias para responderem por crime de agressão ao ambiente, em concurso com corrupção activa.