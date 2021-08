Após longos meses de negociações, a direcção do 1° de Agosto apresentou, este domingo, 01, data de aniversário do clube, o novo treinador da equipa principal de futebol.

A informação sobre a contratação do sérvio foi tornada pública pela página do clube nas redes sociais minutos depois de Vasiljevic ter passado na rádio 1° de Agosto, que foi inaugurada neste domingo.

Na informação publicada na página do Facebook, o técnico afirmou estar feliz por juntar-se ao projecto militar, no mesmo dia em que a formação completa 44 anos de existência.

Vasiljevic, ao ser confirmado na equipa do 1° de Agosto, rende o português Paulo Duarte, que, no próximo mês de Setembro, será apresentado como seleccionador do Togo.

Recorde-se que após a saída de Paulo Duarte, a equipa militar foi orientada por Filipe Nzanza, um dos técnicos adjuntos nos últimos cinco anos.