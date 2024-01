Oito projectos de investimentos públicos em infra-estruturas desportivas estão contemplados no OGE de 2024 para a construção de novas e a reabilitação de outros já existentes. Inexplicavelmente, o Estádio Nacional do Chiazi, na província de Cabinda, a precisar urgentemente de obras de restauro, foi "esquecido", mas ganhou paradoxalmente uma verba de manutenção. O recinto desportivo está votado ao abandono e a degradar-se diariamente, aguardando que quem de direito faça alguma coisa para mudar o estado actual.

O Estádio Nacional do Chiazi, em Cabinda, não faz parte dos projectos de reabilitação inseridos no Orçamento Geral do Estado (OGE) aprovado definitivamente pela Assembleia Nacional, sendo um dos quatro que foram construídos para dar corpo à disputa da Taça de África das Nações (CAN"2010), organizado pelo País, tal como o de Ombaka, em Benguela, que também não entrou no pacote dos "projectos de investimentos públicos centrais" para as infra-estruturas desportivas.

No OGE para este ano, foram aprovados oito projectos de investimentos públicos sob coordenação central, que totalizam 18.348.802.623.00 Kz (18 biliões, trezentos e quarenta e oito milhões e seiscentos mil kwanzas). Nesse pacote, vão ser beneficiários projectos em cinco províncias, nomeadamente: Bengo, Kwanza-Norte, Huambo, Huíla, Luanda, Lunda-Norte e Uíge.

