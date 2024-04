A apresentação da proposta do projecto foi feita em Luanda e contou com a presença de responsáveis de mais de 30 marcas ligadas à Superbrands.

Numa primeira fase, a Superbrands quer localizar jovens e crianças que necessitam de acompanhamento médico mas que por algumas dificuldades económicas os familiares ou responsáveis de educação não conseguem custear as despesas.

E para esta etapa, o projecto quer identificar três Organizações Não Governamentais para executarem este projecto social contando então com o apoio das marcas.

Quanto ao apoio financeiro que as marcas reconhecidas pela Superbrands terão que desembolsar para esta causa, o grupo sugere um capital inicial de cinco milhões de kwanzas.

Pedro Diogo Vaz, "country manager" da Superbrands Angola, explicou esta segunda-feira, 15, que o objectivo principal do projecto é mostrar que as sociedades não devem depender apenas do governo para fazer acções sociais, as marcas e as empresas também devem contribuir para esta causa.

A Superbrands foi criada em 1994 com a finalidade de realçar o papel das marcas que actuam acima da média nos respectivos mercados, avaliadas através da visão do consumidor e de um conselho independente de profissionais em cada um dos países em que actua.

As Marcas mais bem avaliadas pelo Conselho e pelos Consumidores são então eleitas como Superbrands.

Neste projecto participam cerca de 40 marcas Superbrands presentes em Angola, entre estas o Novo Jornal e o jornal Expansão.