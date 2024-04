Dois homens que residem em Luanda deslocaram-se, neste fim-de-semana, até à cidade do Uíge para vender um conjunto de diamantes em bruto falsos, mas acabaram detidos pelo SIC.

A detenção dos indivíduos ocorreu numa das unidades hoteleiras da cidade do Uíge, onde se encontravam hospedados, numa altura em que pretendiam sair do local para comercializar as "pedras".

No mesmo dia, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) recebeu uma denúncia anónima que dava conta do esquema dos homens que estavam num dos hotéis do Uíge e tinham de despachar os diamantes falsos.

Com base num trabalho de inteligência criminal, o SIC deteve em flagrante os dois cidadãos nacionais de 44 e 54 anos, sob acusação de tráfico de diamantes.

Durante a detenção, os acusados tentaram ainda corromper os oficiais do SIC, com 100 mil kwanzas, para não serem detidos, mas não tiveram sucesso e acabaram por agravar ainda mais a sua situação criminal.

No percurso da operação, foi possível apreender 20 diamantes falsos e os 100 mil kz que se encontravam em posse dos envolvidos.