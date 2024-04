Semanário Novo Jornal

Benguela: Sociedade civil alerta para medida drástica com alto custo de vida

Em Benguela, segundo parque industrial do País, todas as reacções à subida do preço do gasóleo recolhidas pelo Novo Jornal, do taxista ou motoqueiro a associações e economistas, convergem no sentido de uma situação mais apertada para as famílias angolanas.