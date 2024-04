Quénia: Pelo menos 45 pessoas morrem em rebentamento de barragem - Chuvas torrenciais já tinham feito mais de 100 mortos desde meados de Março

Mais de 45 pessoas morreram esta segunda-feira, 29, no rebentamento de uma barragem no sul do Quénia depois de longas semanas de chuvas torrenciais a montante que já tinham feito, em todo o país, mais de 100 mortos desde meados do mês de Março.