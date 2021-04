O Comité Central do MPLA, que está reunido na V Sessão Ordinária, vai confirmar hoje Bento Joaquim Sebastião Francisco Bento para re-assumir o cargo de primeiro secretário provincial do partido em Luanda, em substituição de Joana Lina Ramos Baptista Cândido, que fica apenas como governadora provincial. A confirmação de "Bento Bento" surge pouco mais de uma semana depois de os membros do Bureau Político do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira e Rui Falcão, que em 2012 eram responsáveis do Grupo Parlamentar e secretário para a informação do partido, respectivamente, voltarem a ocupar estes cargos indicados pela direcção do partido.

Bento Joaquim Sebastião Francisco Bento dirigiu o MPLA na província de Luanda, de 2007 a 2016, altura em que foi substituído pelo actual deputado à Assembleia Nacional, Francisco Lopes Higino Carneiro.

Nesta reunião do Comité Central do MPLA, a agricultura e pescas estão, entre outros assuntos, em cima da mesa.

A escolha deste tema segundo o programa, baseou-se, entre outros factores, devido à constatação feita pelo partido de que o " o sector da agricultura demostra uma evolução manifestamente positiva em termos de volume de produção cuja contribuição para o Produto Interno Bruto, nos últimos anos, mantém uma tendência de crescimento, não obstante ser a um ritmo ainda modesto".

Nesta reunião, os membros do Comité Central residentes nas demais províncias e no exterior do País deverão participar do evento no formato de vídeo-conferência, dado os condicionalismos impostos pelas medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19.

Refira-se que na sua IV Sessã Ordinária realizada no dia 29 de Outubro de 2020, o Comité Central apreciou, entre outros assuntos, a situação económica e social do País, o nível de implementação das reformas institucionais e os programas em curso no domínio dos transportes e infra-estruturas rodoviárias, com destaque para a Rede Nacional de Estradas, o Programa de Reabilitação de Infra-estruturas Rodoviárias, o Programa de Conservação e Manutenção de Estradas, o Plano Especial de Obras Públicas para a cidade de Luanda e outros que visam a melhoria da mobilidade urbana e interprovincial de pessoas e bens.

O Comité Central é o órgão deliberativo máximo do MPLA no intervalo dos congressos que estabelece a linhas de orientação política do partido, no quadro das decisões dos congressos.