As conferências municipais de renovação de mandatos do MPLA a nível dos nove municípios de Luanda, no âmbito da preparação do VIII Congresso Ordinário do MPLA, que terá lugar em Dezembro deste ano, terminaram este final-de-semana com um apelo aos militantes e à população em geral para aderirem aos postos de registo eleitoral oficioso, tendo em vista as próximas eleições gerais.

O eleito primeiro secretário do MPLA do município de Luanda, Ermelindo Pereira, defendeu que a mobilização dos militantes ao registo eleitoral oficioso é "uma tarefa que vai envolver todas as estruturas de base do partido em Luanda".

"Os comités de acção do partido, os primeiros secretários dos comités de sector, os comités dos distritos urbanos, estarão envolvidos neste processo que vai conduzir os angolanos até as eleições gerais que terão lugar no próximo ano", enumerou.

O segundo secretário do MPLA em Luanda, Nelson Funente, que destacou que o crescimento das estruturas da organização está "a bom caminho" na província, apelou também a que os militantes, simpatizantes e amigos do MPLA adiram aos postos de registo eleitoral oficioso.

"Os militantes devem afluir nos Balcões Únicos de Atendimento Público (BUAP) para fazerem o seu registo eleitoral oficioso", invocou Nelson Funente.

Com a realização das conferências municipais em Luanda de renovação de mandatos, estão criadas às condições para o processo acontecer também nas restantes províncias do País.

O MPLA anunciou a realização do seu VIII Congresso Ordinário para os dias 09 a 11 de Dezembro de 2021, sob o lema "MPLA por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva".

A realização do VIII Congresso Ordinário do MPLA terá lugar num período em que o partido vai comemorar o 65.º aniversário da sua fundação, o 46.º da proclamação da independência da República de Angola e o início da preparação das festividades do centenário do fundador da Nação, António Agostinho Neto.