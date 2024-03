Angola inaugurou o seu Consulado-Geral em Istambul no dia 29 de Julho de 2023, numa cerimónia que contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Teté António, e do embaixador angolano na Turquia, José Patrício, sendo Colense de Sousa, o actual cônsul-geral. Um acto mereceu ampla divulgação mediática por parte dos órgãos de comunicação social públicos e nota positiva de analistas e comentadores.

O NJ soube que, por causa desta situação, todos os actos consulares estão a ser realizados no sector consular da Embaixada de Angola na Turquia, com sede na capital Ancara.

Certo é que cinco meses após a sua inauguração, em Dezembro último, Colense de Sousa decidiu-se a mudar de ares, cancelou o anterior contrato e arrendou novas instalações num bairro luxuoso de Istambul. E aqui começa a tal "novela turca" made in Angola. Esse tipo de actos (venda, compra, arrendamento, renovação, construção, etc..) obriga a certos procedimentos legais, administrativos e de planeamento urbano que constam do Guia Diplomático em vigor na Turquia e que a missão consular angolana em Istambul não cumpriu.

