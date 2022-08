O presidente do MPLA e candidato à sua própria sucessão na Presidência da República aproveitou o arranque de mais uma edição do Campo Nacional de Férias dos Estudantes Universitário (Canfeu), em Luanda, para admitir que "é a juventude quem vai determinar o vencedor desta disputa eleitoral".

João Lourenço, lembrando que, "sem sombra de dúvidas", a juventude é a esmagadora maior parte da população angolana, aproveitou, na segunda-feira, o púlpito da 18ª edição do Canfeu para se comprometer, caso vença as eleições de 24 de Agosto, desfecho que o candidato do MPLA não dúvida por um segundo, com uma "elevada aposta na promoção da investigação científica" com as universidades angolanas e em parcerias com homólogas estrangeiras.

E o momento foi ainda aproveitado para que a questão antiga de ver universidades nacionais no lote das melhores do continente africano porque a sua visão vai permitir permitir que algumas universidades nacionais cheguem a figurar na lista das melhores de África "e do ranking mundial".

"Só fala da formação com esta visão quem entende o valor estratégico da mesma, o MPLA tem esta visão, tem este interesse e conta com todos vós para continuarmos a criar as condições para que tal ocorra", salientou, citado pela Lusa.