O Presidente da República, João Lourenço, disse esta terça-feira, 25, em Dakar, Senegal, que, enquanto não houver condições, não vai "assanhadamente" convocar as eleições autárquicas, prometidas durante a sua campanha eleitoral.

Entrevistado pela Radio France Internationale (RFI) à margem do 8ª Fórum Internacional de Dakar sobre a Paz e Segurança em África, João Lourenço disse que o pacote legislativo autárquico não está terminado.

" Quando houver condições. Como sabe o pacote legislativo autárquico não está terminado. Enquanto isso não posso assanhadamente - se me permite a expressão - convocar eleições", respondeu.

O Presidente da República criou, no dia 18 deste mês, a Comissão Interministerial para a Elaboração e Implementação do Plano Integrado de Institucionalização das Autarquias Locais, na sequência do processo de desconcentração e descentralização administrativa.

A Comissão Interministerial, como avançou o Novo Jornal, é coordenada pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, tem como coordenador adjunto o ministro da Administração do Território, e integra os titulares dos Ministérios do Interior, da Justiça e dos Direitos Humanos, das Finanças, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Fazem também parte da Comissão os secretários do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares e para os Assuntos de Reforma do Estado.